Ausgezeichnete Wasserqualität bei Badeseen

Egal ob Neusiedler See oder Rauchwarter Stausee – im Burgenland ist das Badevergnügen ungetrübt. Die Wasserqualität der heimischen Seen wird im aktuellen EU-Bericht wieder mit „ausgezeichnet“ bewertet. Der Bericht bezieht sich auf die Badesaison 2019. Insgesamt waren es im Burgenland 20 Messstellen, die hinsichtlich der strengen EU-Vorgaben beurteilt worden sind.

Bestes Ergebnis für Österreich

Erfreulich fällt auch das Österreich-Ergebnis bei der Qualität der Badegewässer aus: Platz zwei im Europavergleich hinter Zypern. Das ist das bisher beste Ergebnis und gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um einen Platz: 257 Badestellen sind mit „ausgezeichnet“ und drei mit „gut“ eingestuft wurden. Aktuelle Messwerte zu Wasserqualität, Sichttiefe und Temperaturen der Seen liefert die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ab 15. Juni mit einer Badegewässer-App.

Klimawandel macht sich auch in Gewässern bemerkbar

Bei diesem Test werde auf Mikrobiologie und Fäkalkeime geachtet, so der Leiter der Gewässeraufsicht, Herbert Szinovatz in „Burgenland heute“ am Dienstag. Aus dem Neusiedler See wurden acht Proben genommen, aus den anderen Seen fünf.

Herbert Szinovatz über die Qualität der Gewässer Herbert Szinovatz, der Leiter der Gewässeraufsicht, spricht über die ausgezeichnete Wasserqualität im Burgenland.

Der Klimawandel mache sich auch in den Gewässern bemerkbar. „Wir haben eine Erwärmung zwischen ein und zwei Grad bei unseren Badegewässern in Ostösterreich“, so Szinovatz. Da müsse man noch mehr Acht geben, was in diesen Gewässern passiert. Der Schlamm im Neusiedler See habe keine Aussagen über die Qualität. Der Schlamm sei natürlich und „das ist einfach der Steppensee, der halt Schlamm hat“, so Szinovatz. Nachdem der Neusiedler See momentan wegen der Trockenheit wenig Wasser führt, sei es eine notwendige Aufgabe, sich hier Gedanken zu machen – mehr dazu in Land plant Wasserzufuhr für Neusiedler See.

„Viele verbinden mit Sommerurlaub das Schwimmen im Meer oder in einem See. Die Wasserqualität spielt daher eine wichtige Rolle bei der Wahl der Urlaubsdestination. Die vorliegenden tollen Ergebnisse sind ein weiterer Grund den heurigen Urlaub im Burgenland zu verbringen“, sagt dazu Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton.