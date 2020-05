Land plant Wasserzufuhr für Neusiedler See

Pläne für eine Wasserzufuhr von außen gibt es schon lange. Der für die Wasserwirtschaft zuständige SPÖ-Landesrat Dorner kündigt an, dass dieses Mal tatsächlich eine technische Lösung umgesetzt werden soll. Auch wenn es wieder mehr regnen und der Wasserstand des Sees zwischenzeitlich wieder steigen würde, besteht laut Dorner auf jeden Fall Handlungsbedarf. Er lässt nun aufgrund der aktuellen Entwicklungen eine Taskforce einrichten. Diese werde sich „mit allen Interessengruppen eng abstimmen, sei es der Naturschutz, die Gemeinden, die Landwirtschaft oder der Tourismus“, so Dorner.

ORF

Basis dieser Überlegung sind klimatechnische Prognosen des Hauptreferats für Wasserwirtschaft. Die Annahmen gehen davon aus, dass der See austrocknen wird, wenn nicht Wasser von außen dazukommt. Sollte der schlimmste Fall eintreten, und sich ein extrem trockenes Jahr wie jenes von 2003 mehrmals wiederholen, könnte es laut Christian Sailer, dem Leiter der Wasserwirtschaft im Land, sogar sehr schnell gehen. „Diese Szenarien basieren immer auf Annahmen, aber sie geben einen Anhaltspunkt, wo wir ansetzen müssen und wo wir hinarbeiten müssen“, so Sailer, der auch der Taskforce vorstehen wird.

Zusammenarbeit mit Ungarn angestrebt

Nachdem sich in der Vergangenheit Pläne, das Wasser aus der Raab oder der Donau zu beziehen, als untauglich herausgestellt hätten, will das Land eine Zusammenarbeit mit Ungarn suchen. Egal, welche Lösung gefunden wird, es soll jedenfalls auf die Umwelt des Sees Rücksicht genommen werden, sagt Landesrat Dorner. Der Plan sei, nur so viel Wasser zuzuführen, wie nötig, um den See zu erhalten.