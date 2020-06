Zurück zur Normalität in Pflegeheimen

Auch Kinder dürfen bei den Besuchen wieder dabei sein. Die Abstandsregeln gelten aber nach wie vor. „Jede Einrichtung soll basierend auf den vorliegenden allgemeinen Empfehlungen eine individuelle Risikoabschätzung vornehmen und darauf basierend ein Konzept für eine Regelung von Besuchen am eigenen Standort erstellen“, sagte Anschober – mehr dazu in news.ORF.at.

Kein Fall in burgenländischen Heimen

Die gesunkene Zahl an Neuerkrankungen lässt die nächste Phase Richtung Normalität auch im Burgenland zu, bestätigte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). Das genaue Ausmaß der Lockerungen obliege der Einschätzung der Träger der Alters- und Pflegeheime. Flächendeckende Tests in den burgenländischen Heimen waren alle negativ. Das habe gezeigt, dass man gut vorbereitet gewesen sei, so Illedits – mehr dazu in Coronatests in Pflegeheimen negativ.