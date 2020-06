CoV: Tests für 160 Schüler und Lehrpersonal

Die Schule hat 230 Schülerinnen und Schüler – insgesamt lassen sich 160 Jugendliche und das gesamte Lehrpersonal testen. Die Schuldirektorin Daniela Hallemann ist positiv gestimmt, was die Ergebnisse angeht: „Ich glaube, dass niemand positiv ist. Ich habe auch mit dem Krisenstab telefoniert. Und aus deren Erfahrung ist es auch so, dass eigentlich sehr wenige Infizierte wahrscheinlich aus dieser Testung hervorgehen werden. Wichtig ist, dass diese Testungen sehr schnell ablaufen, damit man im Falle des Falles die Ausbreitung des Virus verhindern kann.“ Die unmittelbaren Kontaktpersonen des Schülers wurde bereits am Montag getestet – die Ergebnisse stehen noch aus.