Gemeinden und Betriebe hoffen auf Dorffeste

Der Kirtag mit Weinkost in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) Mitte Mai ist traditionell immer gut besucht, besonders wenn die örtliche Tamburizza aufspielt. Heuer musste der Sportverein, der den Kirtag organisiert, das Fest absagen.

In Baumgarten (Bezirk Mattersburg) wird Ende Juni, Anfang Juli der Straßenkirtag abgehalten. Heuer sollte er zum 13. Mal stattfinden. Die Veranstalter hoffen, dass der Kirtag über die Bühne gehen kann. Die Straßensperre für den Kirtag wurde jedenfalls bei der Bezirkshauptmannschaft beantragt. „Sollten die Ansteckungszahlen wieder in die Höhe gehen, dann müssen wir den Kirtag absagen. Aber wir haben alles vorbereitet. Wenn die Zahlen so bleiben wie sie sind, können wir den Kirtag durchführen wie jedes Jahr“, so Bürgermeister Kurt Fischer.

Unsicherheit bei den Festen trifft Getränkehändler

Im Nachbardorf Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) veranstalten immer die drei Dorfwirte den Kirtag. Auch heuer soll er durchgeführt werden, allerdings in abgeschlankter Form. „Es wurden bereits viele große Feste abgesagt. Unsere Partnermusiker und die Schausteller sind bereit und befinden sich nicht über den Kapazitäten“, so Gastwirt Paul Gregorits.

ORF

Von den Dorffesten und Kirtagen profitiert auch der Getränkehandel. Da bereits viele Veranstaltungen abgesagt wurden sowie Gastronomie, Kantinen und Schulbuffets geschlossen hatten, ist das Geschäft zum Teil um bis zu 50 bis 60 Prozent zurückgegangen. Für die kommenden Wochen zeigt man sich vorsichtig optimistisch. „Es hätte in den Feiertagen im Mai und im Juni viele Feste gegeben. Das fällt komplett weg, der Umsatz fehlt uns ganz stark. Ich hoffe, dass im Sommer wieder Änderungen kommen werden, und dass Feste wieder erlaubt sind. Einholen können wir den Verlust nicht mehr“, so Getränkehändler Peter Dobrovits.

ORF

Keine großen Konzerte

Das Familienunternehmen „Musik Pertak“ veranstaltet Konzerte, vermietet Bühnen, betreibt ein Musikgeschäft und vermittelt Musiker. Bis jetzt war das Geschäft katastrophal und Besserung scheint kaum in Sicht. „Die großen Konzerte sind für heuer höchstwahrscheinlich alle gestrichen. Es wird vielleicht ein paar kleinere Veranstaltungen geben, Firmenfeiern oder Dorffeste. Die großen Konzerte, die wir das ganze Jahr über machen, ist alles höchstwahrscheinlich gestrichen“, so Renate Pertak.