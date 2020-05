Gastronomie darf wieder Gäste empfangen

Die Gastronomiebetriebe dürfen von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr ihre Kundschaft im Lokal bewirten. Insgesamt öffneten im Burgenland am Freitag laut Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth rund 2.000 Gastronomiebetriebe. Die Öffnung solle „die Stimmung heben“, das heurige Jahr und die Folgejahre würden aber dennoch „überaus schwierig werden“, betonte Nemeth. In Eisenstadt blieb der große Ansturm am Freitagvormittag vorerst zwar aus, insbesondere in den Kaffeehäusern trafen sich jedoch bereits einige Burgenländer zum gemütlichen Beisammensein.

Krail: Schon viele Stammgäste gekommen

Die Wiedereröffnung sei wie erwartet angelaufen, erzählte der Oberpullendorfer Gastwirt Paul Krail am Freitagvormittag. Es seien schon sehr, sehr viele Stammgäste dagewesen. Es werde auch auf die neuen Vorschriften sehr stark Rücksicht genommen und man freue sich, wieder für die Gäste da sein zu können.

Änderungen für Krail machbar

Es habe sich wegen der Coronavirus-Pandemie sehr viel geändert, so Krail. Man habe jetzt überall im Lokal den berühmten „Elefanten-Abstand“ eingerichtet. Das Lokal sei groß genug, um trotzdem ausreichend Gäste empfangen zu können. Man habe eine andere Ordnung, was den Umgang miteinander betreffe – Händeschütteln zum Beispiel gebe es natürlich nicht mehr. Es seien sehr, sehr viele kleine Änderungen, die aber alle machbar seien.

Ausfall großer Feste schwerer Schlag

Hart getroffen wird Krails burgenlandweites Catering-Geschäft, weil es derzeit viele Stornierungen von Hochzeiten gebe. Es gebe auch Verschiebungen von Hochzeiten auf das nächste Jahr, das werde dem Betrieb heuer nicht helfen. Firmungen und Erstkommunion-Feiern seien ja auf Oktober verschoben, da warte man ab, wie es mit dem Reservierungsstand aussehen werde.

Hoffen auf weitere Lockerungen

Krail glaubt, dass es für ihn als Gastwirt „aufgrund der tollen staatlichen Hilfen“ möglich sein wird, zu überleben. Man hoffe natürlich, dass es keine zweite Welle der Pandemie geben werde und man brauche auch „sehr, sehr bald“ Lockerungen, damit man wieder Hochzeiten, große Firmenfeiern und Ähnliches veranstalten könne. „Damit wir das wirtschaftlich gut überstehen können“, sagte der Wirt.