Nickelsdorf: Minister besuchen Grenze

Die Regierung verhandelt auch mit den anderen Nachbarländern über Lockerungen der Corona-Bestimmungen, sagte Innenminister Nehammer. In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist auch das Bundesheer im Assistenzeinsatz für die Grenzsicherung. Wann die Reisebeschränkungen zu Ungarn gelockert werden, ist noch offen, so Nehammer.

„Es hat immer nur dann einen Sinn, wenn man es im Gleichklang mit seinem Nachbarland durchführt. Ungarn hat die Grenzkontrollen, auch die gesundheitlichen Auflagen, sehr lange erstreckt – mehrere Monate jetzt. Aber, dass hängt auch davon ab, wie die ungarische Seite die Situation beurteilt – die Entwicklung in Österreich, aber auch die Entwicklung in Ungarn“, sagte Nehammer.

„Man konnte viele Abkommen treffen“

Man habe, gerade hier an der ungarisch-österreichischen Grenze, sehr viele Abkommen für die Zusammenarbeit mit den ungarischen Behörden treffen können – bezüglich der Möglichkeit, dass Österreicher nach Ungarn fahren können, gebe es einen sehr pragmatischen Ansatz, den man jetzt auch fortsetzen werde, so Nehammer.

ORF

Miliz löst Grundwehrdiener ab

Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres ist ursprünglich der Flüchtlingssituation geschuldet. Das Coronavirus bescherte dem Heer zusätzliche Aufgaben – die Soldaten sind in Nickelsdorf auch im gesundheitsbehördlichen Einsatz.

Es werden rund 550 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt – viele der hier tätigen Soldaten sind Grundwehrdiener, die eigentlich schon abrüsten hätten sollen. 170 Milizsoldaten sollen die Aufschub-Präsenzdiener ablösen – mehr dazu in Grenze: Miliz bereitet sich auf Einsatz vor.

SPÖ: „Inkognito-Besuch“

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst reagierte auf den Besuch der beiden ÖVP-Minister verwundert und spracht von einem „Inkognito-Besuch“: Es sei merkwürdig, dass zwei Minister in ein Bundesland kommen ohne den zuständigen Landeshauptmann in irgendeiner Form zu kontaktieren, so Fürst.