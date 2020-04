Burgenländer sehr diszipliniert

Landespolizeidirektor Martin Huber sprach den Burgenländerinnen und Burgenländern ein „großes Lob“ für ihre Disziplin aus. „Es ist so, dass der allergrößte Teil zu Hause geblieben ist und sich einfach an die Vorschriften gehalten hat. Es waren wenige Leute draußen zu sehen, und wir als Polizei sind auch erstaunt gewesen. Wir haben mit viel mehr gerechnet. Warum das so war, kann nicht gesagt werden, aber ich glaube, es halten sich einfach viele an die Vorgaben und es war für uns ein ruhiges Osterwochenende und somit eine gute Bilanz“, so Huber. Mehr dazu in Burgenländer blieben zu Ostern daheim.

Nur geringes Verkehrsaufkommen

Auch Verkehrskontrollen seien über Ostern durchgeführt worden und auch hier sei zu beobachten gewesen, dass der Verkehr sehr gering gewesen sei. Es habe wenige Unfälle mit Verletzten gegeben und einige Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie auch Führerscheinabnahmen wegen Alkohol am Steuer. „Insgesamt kann man bei der Bilanz sagen, dass wir ca. Dreiviertel weniger Amtshandlungen im Vergleich zum Vorjahr gehabt haben“, sagt Huber.

Geschäftsöffnungen werden kontrolliert

Seit Dienstag ist die Polizei auch damit befasst, die neuen Regeln der Geschäftsöffnung umzusetzen. Die Beamten kontrollieren, ob nur jene Geschäfte aufsperren, die auch aufsperren dürfen. „Wir versuchen hier als Polizei, bestmöglich mitzuwirken und wenn wir im Rahmen unseres Streifendienstes etwas feststellen, dann werden auch die dementsprechenden Anzeigen erstattet“, so der burgenländische Landespolizeidirektor.