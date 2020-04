Ungarische Pendler: Kilometereinschränkung aufgehoben

Polizeisprecher Helmut Marban bestätigte Mittwochvormittag gegenüber dem ORF Burgenland eine entsprechende Meldung der burgenländischen Wirtschaftskammer über die neue Regelung.

„Beschränkungen sind weggefallen“

„Es ist mittlerweile so, dass jegliche Beschränkungen, die es bisher gegeben hat, weggefallen sind. Ungarische Berufspendler können jeden geöffneten Grenzübergang an der österreichisch-ungarischen Grenze überschreiten“, so Marban. Einzige Voraussetzung sei, dass die ungarischen Arbeitnehmer eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorweisen können.

Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer zufrieden

Die Wirtschaftskammer hatte die neue Regelung bereits am Vormittag in einer Aussendung präsentiert und auf ein entsprechendes Schreiben der ungarischen Polizei verwiesen. Neben der Bescheinigung des Arbeitgebers führte die Wirtschaftskammer einen Eigentums- oder Nutzungsnachweis für landwirtschaftliche Flächen an, der vorgezeigt werden könne. „Das ist eine weitreichende Verbesserung zur Situation in den letzten Tagen“, betonte Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.

Auch Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich begrüßte in einer Aussendung ebenfalls den Wegfall der Einschränkung. Die neue Regelung sei wichtig, "da wir diese Arbeitskräfte dringend in der Landwirtschaft brauchen“, so Berlakovich.