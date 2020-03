Notverordnung Ungarn: Doskozil drängt auf Ausnahme

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wandte sich in der Angelegenheit per Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg. Außerdem nahm er am Freitagmorgen auch Kontakt mit Bundespräsident Alexander van der Bellen auf, da er massive Auswirkungen auf die Grenzregion Burgenland befürchtet.

Burgenland verliert Arbeitskräfte

In dem Brief an Bundeskanzler und Außenminister betonte Doskozil die Wichtigkeit ungarischer Arbeitskräfte für das Burgenland. Durch die in Ungarn in Kraft getretene Notverordnung werde das Burgenland zumindest für die kommenden zwei Wochen dringend erforderliche Arbeitskräfte verlieren, womit sich die Krisensituation im Burgenland weiter verschärfen würde.

Doskozil sieht Gefahr für Gesundheitsbereich

Laut Doskozil kann der Betrieb im burgenländischen Gesundheits- und Pflegebereich ohne medizinisches Personal aus Ungarn nicht im erforderlichen Maß aufrechterhalten werden. Doskozil forderte die Bundesregierung auf, bilaterale Gespräche mit ungarischen Verantwortungsträgern aufzunehmen. Das Ziel sei es, eine Ausnahmeregelung für Grenzregionen – wie eben das Burgenland – zu finden.

Illedits: Land stellt kostenlose Quartiere bereit

Um die Pflege und die 24-Stunden-Betreuung abzusichern, appellierte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) am Freitag an die burgenländischen Heimbetreiber, rasch mit den ausländischen Pflegekräfte zu reden und sie zu bitten, in Österreich zu bleiben. Das Land werde kostenlose Quartiere bereitstellen und weitere Maßnahmen – in Form von Boni, Gutscheinen und Erlass von Beiträgen – setzen.

Illedits rief aber auch alle mit entsprechender Ausbildung, die im Gesundheitsbereich tätig waren und es derzeit nicht sind, dazu auf, die Heime oder die mobile Hauskrankenpflege temporär zu unterstützen. Die Versorgung müsse aufrecht bleiben.

