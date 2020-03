Zweiter Covid-19-Todesfall im Burgenland

Die Frau war vergangene Woche als Patientin auf der Intensivstation im Krankenhaus Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) aufgenommen und danach positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurde sie ins Krankenhaus Oberpullendorf verlegt, wo sie ebenfalls intensivmedizinisch betreut wurde.

Im Krankenhaus Oberpullendorf wurde für die medizinische Versorgung von Covid-19-Erkrankten ein isolierter Bereich eingerichtet. Am Freitag war ein 73-jähriger Mann im Spital in Oberpullendorf gestorben. Der Mittelburgenländer war der erste Tote, den das Burgenland wegen Covid-19 zu beklagen hatte – mehr dazu in Erstes Todesopfer im Burgenland.

83 bestätigte Covid-19-Fälle

Die Zahl der Covid-19-Erkrankten im Burgenland stieg am Montagabend nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 83 Personen (Stand Montag 18.45 Uhr). Das bedeutet gegenüber Sonntag eine Zunahme um 19 Fälle.

Die insgesamt 83 bestätigten Fällen nach Bezirk:

Neusiedl: 25

Eisenstadt-Umgebung: 8

Eisenstadt: 6

Mattersburg: 8

Oberpullendorf: 7

Oberwart: 25

Güssing: 0

Jennersdorf: 4

Karten, Grafiken und Informationen zu aktuellen Fällen und zum Epidemieverlauf in ORF.at/corona/daten.