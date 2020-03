Chronik

Selbstenzündung in Hackschnitzellager

In den frühen Morgenstunden ist am Montag im Hackschnitzellager eines Industriebetriebes in Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr dürfte sich das Hackgut selbst entzündet haben.