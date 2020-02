Brand auf Grünschnittplatz ausgebrochen

Für die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war es am Montagabend nicht der erste Einsatz auf dem Grünschnittplatz der Gemeinde. Laut Feuerwehr kommt es immer wieder zu Bränden, weil oft noch heiße Asche auf den Grünschnitt abgeladen wird und es so in weiterer Folge zu einer Brandentwicklung kommt.

Wasserversorgung über die Pinka sichergestellt

Wie die Feuerwehr in einer Aussendung mitteilte, sei bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort ein entsprechender Feuerschein und Funkenflug zu sehen gewesen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des gelagerten Grünschnitts bereits in Brand. In einem ersten Schritt habe man die Löschwasserversorgung sicherstellen müssen. Dazu musste die Feuerwehr Wasser von der nahegelegenen Pinka anzapfen.

Durch einen raschen Löschangriff habe man eine weitere Ausbreitung des Brandes umgehend verhindern können. Mithilfe eines Baggers der Stadtgemeinde wurde der Grünschnitthaufen auseinander geteilt, um die restlichen Glutnester bekämpfen zu können. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war mit vier Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten zwei Stunden lang im Einsatz.