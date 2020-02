Politik

Wirtschaftsbund will Position verteidigen

Am 3. und 5. März findet im Burgenland die Wirtschaftskammerwahl statt. Dabei sind 20.500 Unternehmerinnen und Unternehmer aufgerufen, ihre Standesvertretung zu wählen. Der ÖVP Wirtschaftsbund will seine Vormachtstellung in der Kammer verteidigen.