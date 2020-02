Mogersdorf: Asylwerber in Schubhaft

Unterstützer aus der Pfarre, dem Sportverein und der Schule wollen die Abschiebung verhindern – mehr dazu in Mogersdorf kämpft für jungen Asylwerber. Der außerordentliche Einspruch beim Verfassungsgerichtshof im Asylverfahren Zafari sei aber an den Verwaltungsgerichtshof abgetreten worden, so seine Unterstützer. Dazu sei eine neue Eingabe notwendig und es gebe nun eine Sechs-Wochen-Frist für diese Eingabe. Nun befürchten Zafaris Unterstützer, dass er schon am Dienstag – also bevor die Eingabe bearbeitet werden kann – abgeschoben werden könnte.

Die Unterstützer weisen darauf hin, dass Zafari erst kürzlich katholisch getauft worden sei und als gut integriert gelte. Der Mann ist seit 2016 in Österreich. Als konvertierter Christ sei er in seiner Heimat besonders gefährdet, so seine Unterstützer.