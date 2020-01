Erstes Wahllokal öffnet um 6.45 Uhr

Die Öffnungszeiten der Wahllokale sind unterschiedlich. Die meisten sperren um 08.00 Uhr auf. Am frühesten können die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme in Bad Sauerbrunn abgeben. Das Wahllokal in der Kurgemeinde öffnet schon um 6.45 Uhr und hat am längsten geöffnet, nämlich neun Stunden.

Einige Wahllokale nur zwei Stunden geöffnet

In Eisenstadt haben alle 20 Wahllokale – bis auf jenes im Pensionistenhaus – einheitlich von 08.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Im Mittel- und Südburgenland gibt es einige Wahllokale, die lediglich zwei oder drei Stunden geöffnet sind – insbesondere in den Bezirken Güssing und Oberwart. In einigen Ortsteilen kann nur zwei Stunden lang gewählt werden: zum Beispiel in Großmutschen und in Kleinmutschen oder in Sulzriegel. Offizieller Wahlschluss ist um 16.00 Uhr. Die erste Hochrechnung gibt ist kurz nach 16.00 Uhr in einer Sonder-„Zeit im Bild“ in ORF 2, auf Radio Burgenland und online in burgenland.orf.at.