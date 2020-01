Der „Good Design Award“ wird jährlich von The Chicago Athanaeum vergeben, einem Museum für Architektur und Design in Galena in den USA. Das ausgezeichnete Planzengefäß von Mostböck heißt „Kolonna“. Es besteht aus Eternit und soll an eine antike Säule erinnern.

Martin Mostböck

Die Fachjury zeichnet Produkte aus, die sich in Form, Funktion und Ästhetik besonders abheben. Der Preis hat ideellen Wert, die ausgezeichneten Produkte werden online auf der Website des Chicago Athaneum präsentiert.