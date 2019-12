24 Alkolenker bei Planquadrat erwischt

Einmal mehr ist die Exekutive der Strategie gefolgt die Schwerpunktaktion im Vorfeld über die Medien anzukündigen. Das habe eine präventive Wirkung und diene der Vorbeugung, wie man seitens der Polizei betont. An den Wochenenden in der Adventzeit führt die Polizei traditionell immer Schwerpunktaktionen durch. Diese seien bislang durchwegs positiv verlaufen, sagte Friedrich Tinhof von der Landesverkehrsabteilung – mehr dazu in Alkolenker mit 2,64 Promille gestoppt.

Zwei Prozent der Lenker beeinträchtigt

Es sei aber leider immer noch so, dass rund zwei Prozent der hier kontrollierten Lenker eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen aufwiesen, so Tinhof. Gerade bei der Generation zwischen 45 und 60 Jahren sei das Bewusstsein leider nicht immer vorhanden, dass man entweder Alkohol trinkt oder mit dem Auto fährt. Trotz der Präventivarbeit gebe es immer wieder schwarze Schafe und solche Aktionen dienen dazu diese herauszufischen, so Tinhof.

Insgesamt 68 Polizistinnen und Polizisten waren an der Schwerpunktaktion zwischen 16.00 und 02.00 Uhr in der Früh beteiligt. 1.200 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker wurden kontrolliert. 954 Mal wurden Alkomattests durchgeführt.

Autofahrer mit 2,24 Promille in Eisenstadt erwischt

Dabei wurden insgesamt 24 Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Davon hatten zwölf Männer und zwei Frauen mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Bei zehn weiteren Autofahrern lag der Alkoholgehalt über 0,5 Promille. Der höchste Wert wurde mit 2,24 Promille in Eisenstadt gemessen. Außerdem erwischte der die Polizei auch drei Drogenlenker. Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer hatte noch dazu Cannabiskraut und Drogenutensilien in seinem Auto dabei.

Mit 94 km/h durchs Ortsgebiet gerast

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden außerdem 160 Organstrafverfügungen ausgestellt, 127 Radaranzeigen und 54 sonstige Anzeigen wurden erstattet. Gegen einen Pkw-Lenker aus Serbien wurde ein Führerschein-Entziehungsverfahren eingeleitet. Er war mit 94 km/h im Ortsgebiet von Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) gerast.