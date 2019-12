Alkolenker mit 2,64 Promille gestoppt

Insgesamt 81 Beamte waren in der Nacht auf Sonntag im gesamten Straßennetz an der Aktion beteiligt. Die Kontrollen dauerten bis 2.00 Uhr in der Früh an, begonnen hatte man damit am Samstagnachmittag. Knapp 1.400 Fahrzeuge wurden kontrolliert, bei rund 900 Fahrzeuglenkern wurden Alkomat-Tests durchgeführt.

274 Anzeigen, vor allem wegen zu hoher Geschwindigkeit

Dabei hatten insgesamt elf kontrollierte Personen mehr als 0,8 Promille im Blut, zehn Männer und eine Frau. Fünf weitere Autofahrer lagen mit Werten zwischen 0,5 und 0,79 Promille ebenfalls über dem Grenzwert. Mit 2,64 Promille wurde der höchste Wert bei einem 64-Jährigen im Bezirk Oberwart gemessen. Insgesamt gab es 274 Anzeigen, davon 195 wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Außerdem wurden 175 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Bei der Überprüfung eines 32-Jährigen aus dem Bezirk Güssing fiel des Polizisten auf, dass es im Auto nach Marihuana roch. Dem Mann wurde zunächst Blut und nach dem positiven Drogentest auch der Führerschein abgenommen. Der 32-Jährige, der den Beamten außerdem freiwillige zehn Gramm Marihuana übergab, wurde angezeigt. Außerdem wurde im Zuge der Schwerpunktaktion ein weiterer, durch Drogen beeinträchtigter Fahrer, angehalten und erwischt.

Im Bezirk Eisenstadt zog die Polizei einen Wagen mit nicht genehmigten Umbauten aus dem Verkehr. Das Auto war tiefer gelegt und das Abgassystem war manipuliert worden. Zudem waren Auspuff und Bereifung defekt. Der Lenker des in Ungarn zugelassenen Pkw musste den Zulassungsschein abgeben und ihm wurden die Kennzeichen abgenommen.