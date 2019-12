Politik

Landtag thematisiert 32 Verkehrstote

Im burgenländischen Landtag findet zur Stunde die letzte – über zwei Tage gehende – Sitzung der laufenden Legislaturperiode statt. Dabei steht am Mittwoch und am Donnerstag das Budget 2020 im Mittelpunkt. Zu Beginn der Sitzung ging es in der Fragestunde um das Thema Verkehrssicherheit.