Landesweite AK-Aktion für Pendler

Die Aktion startete bereits in den frühen Morgenstunden. Am Bahnhof Mattersburg haben Gewerkschafter und AK-Mitarbeiter zum Beispiel Frühstückskipferl an die Bahnpendler verteilt und auf ihre Onlineumfrage zum Thema öffentlicher Verkehr hingewiesen.

Verbindungen durch Befragung optimieren

Durch die Vorschläge der Pendlerinnen und Pendler seien in Zusammenarbeit mit den ÖBB, der Raaberbahn und den Busbetreibern in den vergangenen Jahren viele Verbesserungen im Sinne der Pendler umgesetzt worden, sagte AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Einerseits gebe es nun viel mehr Züge. Diese würden in der Ostregion drei Millionen Kilometer mehr für die Pendlerinnen und Pendler zurücklegen als noch vor einigen Jahren. Andererseits seien aber auch die Ausstattungen an den Bahnhöfen viel besser geworden, so Michalitsch.

ORF

Zehn Milliarden Euro für mehr Klimaschutz gefordert

Arbeiterkammer und Gewerkschaft fordern Investitionen vom Bund: in den kommenden zehn Jahren sollen zehn Milliarden Euro in den Klimaschutz investiert werden. Ein Großteil dieses Geldes soll für den öffentlichen Verkehr verwendet werden, so ÖGB-Vorsitzender Erich Mauersics. Dort sei das Geld am besten investiert, so Mauersics.

Die Pendleraktion wurde am Montag auf allen Bahnhöfen und Park- and Ride-Anlagen des Landes durchgeführt. Pendlerinnen und Pendler, die den Fragebogen beantworten, können Monats- und Jahreskarten für Bus- oder Bahnverbindungen gewinnen.