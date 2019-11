Die Einnahmen und Ausgaben der AK Burgenland im kommenden Jahr werden planmäßig etwas mehr als zwölf Millionen Euro betragen. Das ist ein Plus von rund 3,4 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Darüber hinaus kam noch eine Reihe von Anträgen zur Abstimmung, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch von der Fraktion der Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG). Es gehe um Soziales, Pflege und eine Mindestentlohnung.

ORF

Die FSG fordert, den 1.700 Euro Netto-Mindestlohn, den das Land Burgenland einführt, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesdienst umzusetzen. Diese Forderung wurde bei der Vollversammlung einstimmig beschlossen. Mit der vom Nationalrat abgewählten türkis-blauen Bundesregierung ist der FSG derzeit der Sparring-Partner abhanden gekommen. Kritik gab es besonders an der Einführung des möglichen Zwölfstundentages und der 60-Stunden-Woche.

Große Erwartungen an die neue Regierung

Was eine neue Regierung für die Arbeitnehmer bringen wird, sei noch ungewiss, meinte Johann Mezgolits von den ÖVP-Arbeitnehmern: „Lassen wir die Herrschaften in Wien verhandeln." Er persönlich erwarte sich eine arbeitnehmerfreundliche Politik, so Mezgolits."Wir wollen auf keinen Fall, dass Reformen und Veränderungen am Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen werden, sei es seine Steuerreform oder auch Klimapolitik. Klimapolitik ist auch Sozialpolitik“, so Dorottya Kickinger von der FSG.

Siegfried Zeltner von den Freiheitlichen Arbeitnehmern denkt, dass die Asylpolitik aufgeweicht wird. Da sehe er große Probleme. Georg Gossi, Kammerrat von den Grünen, verlangt von einer neuen Bundesregierung eine soziale und ökologische Politik.