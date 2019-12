Chronik

K.O.-Tropfen: Opfer spricht

Eine Frau ist in einem fremden Bett, in einer fremden Wohnung aufgewacht, völlig benommen – mit Schmerzen im Unterleib. Was in den vergangenen Stunden passiert ist, wusste sie nicht mehr. Das ist die Geschichte einer jungen Burgenländerin, der heuer im Frühjahr, in einem Lokal im Burgenland, offenbar K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt wurden.