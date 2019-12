Frist für Wahlvorschläge läuft

Auch NEOS brauchen im Burgenland Unterstützungsunterschriften für die Kreiswahlvorschläge. Bei den im Landtag vertretenen Parteien reicht pro Wahlkreis die Unterschrift eines Abgeordneten. Da NEOS im Burgenland über keine eigenen Abgeordneten verfügen, sammeln sie Unterstützungserklärungen in den sieben Wahlkreisen.

Landesweit 180 Unterschriften notwendig

Den sieben Wahlkreisen von Neusiedl am See bis Jennersdorf sind insgesamt 36 Mandate zugeordnet. Je nach Größe des Wahlkreises sind es unterschiedlich viele. So sind etwa dem Wahlkreis Neusiedl am See sieben Mandate zugeordnet, in Jennersdorf sind es beispielsweise nur zwei. Fünfmal so viele Unterstützungsunterschriften sind notwendig. In Neusiedl am See brauchen NEOS also 35 Unterstützungserklärungen, in Jennersdorf sind es zehn. Burgenlandweit brauchen NEOS insgesamt 180 Unterschriften.

ORF

Ein Antreten ist auch nur in einzelnen Wahlkreisen möglich, für den Einzug in den Landtag muss aber die Vier-Prozent-Hürde geschafft werden. Bis zum 20. Dezember müssen die Kreiswahlvorschläge vorliegen, die Landeswahlvorschläge dann eine Woche später. Die Landtagswahl selbst findet dann am 26. Jänner statt.

Rund 250.000 Menschen wahlberechtigt

Schon eine Woche davor, am 17. Jänner gibt es einen zusätzlichen Wahltag, bei dem man seine Stimme abgeben kann. Wahlberechtigt sind Personen ab einem Alter von 16 Jahren die ihren Hauptwohnsitz im Burgenland haben. Landesweit sind demnach rund 250.000 Burgenländerinnen und Burgenländer wahlberechtigt.