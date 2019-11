Tatar bestätigt geplante Barracuda-Übernahme

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) prüfe derzeit den geplanten Deal mit dem deutschen Veranstaltungsriesen, sagte der aus Forchtenstein stammende Tatar. Er wolle der Entscheidung der Behörde keinesfalls vorgreifen, sollte die Übernahme abgesegnet werden, werde das aber keine Auswirkungen auf die Festivals, Konzerte oder die personelle Situation haben. Zu den angesprochenen Festivals gehören etwa das Nova Rock in Nickelsdorf, das Lovely Days in Eisenstadt oder das FM4 Frequency Festival in Niederösterreich – mehr dazu in noe.ORF.at.

Erst am Freitag sorgte etwa das Nova Rock Festival mit der Bekanntgabe, dass die Band „Foo Fighters“ 2020 als Headliner auftreten werden für musikalische Schlagzeilen – mehr dazu in Foo Fighters am Nova Rock 2020. Im Sommer hatte Tatar gemeinsam mit dem Land Burgenland verkündet, dass das Nova Rock zumindest bis 2026 in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) bleiben werde. Der entsprechende Vertrag wurde damals vorzeitig verlängert – mehr dazu in Nova Rock bleibt bis 2026 in Nickelsdorf.