Foo Fighters am Nova Rock 2020

Weitere namhafte Neuzugänge sind unter anderem Volbeat, Seiler & Speer, Deichkind, Bush, Steel Panther, Bring Me The Horizon und Alter Bridge. Für das Open Air von 10. bis 13. Juni in Nickelsdorf standen bereits einige Acts wie System Of A Down und Korn fest. Nun kamen außerdem noch Bands wie Airbourne, Mando Diao, The Dead Daisies sowie weitere Lokalmatadore wie The Weight und Black Inhale dazu.

Fixiert wurde bereits das Line-up von den Lovely Days – 4. Juli 2020 – in Eisenstadt: Die alten Tage des Rock werden von unter anderem von Deep Purple, Uriah Heep, The Sweet und Dweezil Zappa beschworen.