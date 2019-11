Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch vollkommen unklar. Die Einsatzkräfte wurden am frühen Dienstagabend gegen 17.15 Uhr verständigt. Drei Fahrzeuge dürfte an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Die Stadtfeuerwehr Purbach sowie die Freiwillige Feuerwehr Donnerskirchen waren mit insgesamt acht Fahrzeugen vor Ort. Auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt-Team waren im Einsatz. Die Helfer waren zunächst von zwei in einem Fahrzeug eingeklemmten Personen ausgegangen.

Ein Toter, zwei Leichtverletzte

Laut Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland ist bei dem Unfall eine Person noch an Ort und Stelle verstorben. Zwei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht werden. Nähere Details zum Unfallhergang oder zu den Opfern waren am Dienstagabend noch nicht bekannt.

Zahl der Todesopfer rasant angestiegen

Es ist mittlerweile das 30. Todesopfer, dass heuer auf burgenländischen Straßen zu beklagen ist. Damit hat sich die Zahl der Menschen, die auf Burgenlands Straßen verstorben sind im Vergleich zum Vorjahr mittlerweile mehr als verdoppelt. 2018 haben laut Verkehrsclub Österreich VCÖ insgesamt 13 Menschen ihr Leben im burgenländischen Straßenverkehr verloren, die niedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Burgenland. Dieser Wert wurde bereits im ersten Halbjahr 2019 fast überschritten. In den ersten sechs Monaten 2019 sind zehn Menschen im burgenländischen Straßenverkehr verstorben – mehr dazu in Mehr Verkehrstote im Burgenland.