Computerdefekt löste Wohnungsbrand aus

Ein Defekt an einem Computer dürfte laut Polizei in der Nacht auf Samstag jenen Wohnungsbrand in Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) ausgelöst haben, bei dem eine 33-jährige Frau und ihr 13-jähriger Sohn leicht verletzt wurden.