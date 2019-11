Chronik

Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

In Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag zu einem Küchenbrand in einer Wohnung gerufen worden. Eine 33-jährige Frau und ihr 13-jähriger Sohn wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.