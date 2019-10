Vor knapp zwei Wochen war Hans Peter Doskozil wegen seiner anhaltenden Probleme mit der Stimme im Wiener Allgemeinen Krankenhaus AKH an den Stimmbändern operiert worden. Mittlerweile ist der Landeshauptmann wieder zu Hause, wie er auf Facebook mitteilte. In dem Eintrag bedankte sich Doskozil für die „unzähligen Genesungswünsche“.

ORF

Regeneration zu Hause

Doskozil konnte das Spital am Freitag verlassen. „Ich bin bereits seit einigen Tagen wieder zu Hause und habe mit Julia (Anm.: seiner Partnerin) die bestmögliche Unterstützung. Bis zur vollständigen Heilung meiner Stimmbänder braucht es aber noch etwas Zeit. Diese Zeit braucht mein Körper, damit ich möglichst schnell wieder 100 Prozent fit bin. Bis bald in alter Stärke“, schrieb der Landeschef auf Facebook.

Termin für Rückkehr steht noch offen

Doskozil hatte Ende September angekündigt, sich auf Anraten der Ärzte einer weiteren Operation an den Stimmbändern zu unterziehen und sich bis zur vollständigen Genesung danach vorübergehend komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen – mehr dazu in Doskozil: Neuerliche Stimmband-OP. Die Heilung verlaufe sehr gut, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Er sei in ständiger Verbindung mit dem Büro und unterschreibe auch Akte. Wann genau er aber wieder in der Öffentlichkeit auftreten werde, stehe derzeit noch nicht fest. Das komme darauf an, wie der Heilungsprozess jetzt weiter verlaufe, hieß es.