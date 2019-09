Politik

Doskozil: neuerliche Stimmband-OP

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird sich neuerlich einer Operation an den Stimmbändern unterziehen. Das gab Doskozil Donnerstagfrüh via Facebook bekannt. Der Landeshauptmann will nach der Operation im Wiener AKH eine Pause von ungefähr zwei Wochen einlegen und in dieser Zeit nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Ab Ende Oktober möchte Doskozil wieder Termine wahrnehmen.