Das sechssitzige Privatflugzeug war am Nachmittag des 27. September vom Meidl Airport in Fertöszentmiklos in Ungarn gestartet, der Pilot aus Deutschland wollte nach Niederbayern. Kurz nach dem Start musste er auf einer Hutweide bei Wallern notlanden. An Bord war nur der Pilot selbst, er überstand das Manöver unverletzt. Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Piper, die Maschine befindet sich noch immer in Wallern.