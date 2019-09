Politik

ÖVP startet Landtagswahlkampf

Die ÖVP Burgenland blickt nach dem Wahlerfolg bei der Nationalratswahl und Platz eins im Burgenland bereits in Richtung Landtagswahl. Sie präsentierte am Montag bereits ihre Plakat- und Onlinekampagne. Ihr Ziel: Die ÖVP will wieder mitregieren.