Verkehr

Alkolenker gestoppt: 2,06 Promille

Die Polizei hat bei Kontrollen im Burgenland am Samstag mehrere Alkolenker und andere Verkehrssünder gestoppt. Wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte, wurde etwa in Olbendorf (Bezirk Güssing) ein Autofahrer mit 2,06 Promille angehalten, der mit seinem sechsjährigen Sohn am Beifahrersitz unterwegs war.