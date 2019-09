Die anstehende Wahl bezeichnet Salzer als „Klimawahl“. Vorrangiges Ziel der Grünen sei es, die Klimakrise zu lösen, um die Lebensgrundlagen für kommende Generationen zu sichern. „Wir sind der Überzeugung, dass der Umbau unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft nicht in eine Zukunft führt, die Verzicht und Einschränkungen für alle bringt, sondern ein gutes und besseres Leben für alle möglich ist“, so Salzer.

Salzer fordert CO2-Steuer

Als Grünpolitikerin müsse man laut Salzer Visionen haben. Sie hofft, über ein Grundmandat in den Nationalrat einziehen zu können. Das grüne Programm beinhalte jedenfalls Bausteine für eine Systemänderung. Der ökologische Umbau etwa im Agrar- und Verkehrssystem soll über eine CO2-Steuer finanziert werden.

„Wir fordern, dass dann die Erträge aus der Co2-Steuer mit einem Klima- bzw Ökobonus an die Haushalte zurückumverteilt werden. Jemand, der ökologischer lebt und einen kleineren CO2-Fußabdruck hat, der kann sogar davon profitieren. Diejenigen, die auf großem CO2-Fuß leben, werden dafür auch etwas beitragen müssen, damit wir die Investitionen in den Umbau unseres Energie- und Verkehrssystems schaffen werden“, so Salzer.