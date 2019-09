Tuider führt den leichten Rückgang bei den Besucherzahlen auf das heiße Sommerwetter der vergangenen fünf Tage zurück. Um ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen, wurden heuer 5.000 Laubbäume an die Besucher verschenkt – mehr dazu in 49. Inform Oberwart eröffnet. Diese Aktion sei gut angekommen, so Tuider: „Diese 5.000 Bäume werden in einigen Jahren rund 20.000 Tonnen CO2 binden.“ Das entspreche ungefähr der CO2-Menge, die der halbe zugelassene Verkehr in Oberwart produziere. Das sei der Sinn dahinter, man müsse etwas für die Umwelt tun und er und sein Partner hätten die Möglichkeit und würden etwas machen.

Neben dem Klimawandel war auch Innovation heuer ein Thema der Messe. Damit wollte man Aussteller fördern, die interessante und innovative Produkte herstellen. Mit dabei waren zum Beispiel Schneckenzüchter oder Aussteller, die sich mit dem Ingweranbau im Burgenland beschäftigen.