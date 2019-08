In Oberwart dreht sich seit Mittwoch alles wieder um die Themen Wirtschaft, Sicherheit, Landwirtschaft und Kultur. Die Messe gilt auch als Impulsgeber für die regionale Wirtschaft.

Bei der offiziellen Eröffnung konnte Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur begrüßen. Die offizielle Eröffnung der 49. Inform nahm Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) vor. „Wir brauchen die Inform vor allem im Südburgenland, weil es ein Wirtschaftsmagnet ist, viele Wirtschaftstreibende hier sind, es Wirtschaftsanbahnungen gibt und sich die Betriebe präsentieren können“, so Dunst.

ORF/Krenn

Zweite Sicherheitsmesse

Bei der zweiten Sicherheitsmesse erfahren Besucher grundlegende Dinge, wie man zu Hause sicher leben kann. Das Angebot der Aussteller geht von Brandschutz bis Katastrophenschutz.

Nahezu alle Sicherheits- und Rettungsorganisationen des Landes sind bei der zweiten Sicherheitsmesse vertreten, die von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) eröffnet wurde.

„Ich bin sehr stolz auf die Sicherheitsmesse. Es ist so, dass die Sicherheit im Burgenland einen absoluten Stellenwert bekommen hat. Es gibt ein eigenes Ressort und viele Aktionen, auch das modernste Feuerwehrgesetz – der Bereich Sicherheit entwickelt sich unheimlich gut“, so Tschürtz.

ORF

Innovative Landwirte stellen sich vor

Das Ausstellerinteresse ist heuer groß – rund 300 Firmen aus dem In- und Ausland füllen das Inform-Gelände, sagte Messeveranstalter Markus Tuider. „Heuer war es sicher leichter die Messehallen zu füllen – wir merken, dass es der Wirtschaft besser geht. Der Unterschied zum Vorjahr ist in der innovativen Landwirtschaft zu suchen. Wir haben sehr interessante Betriebe hier, die sich im Burgenland mit Oliven, Ingwer oder auch Schneckenzucht beschäftigen“, so Tuider.

Neben Agrartechnik und einer Tierschau präsentiert sich also die „Innovative Landwirtschaft“. „Wir haben einen Innovationsstand, wo sich jeden Tag fünf Betriebe mit ihren kreativen neuen Lebensmitteln präsentieren. Wir wollen zeigen wie vielfältig, innovativ und kreativ unsere Bauern und Bäuerinnen sind – und es hier neue Chancen gibt regionale Lebensmittel zu erzeugen“, sagte Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich.

ORF

5.000 Laubbäume werden verschenkt

Das Angebot der 49. Inform ist generell bunt. Im Freigelände dominieren die Bereiche KFZ und Landtechnik – Gesundheit und Kultur sind ebenso ein Thema wie der Klimaschutz. Jetzt werde mit einer Initiative begonnen, die sich über das ganze Jahr ziehen wird – es werden 5.000 heimische Laubbäume an die Besucher verschenkt, so Messeveranstalter Tuider. Tradition auf der Inform hat auch der Vergnügungspark mit seinen Zelten und diversen Attraktionen. Tuider rechnet mit rund 20.000 Besuchern – das wäre der langjährige Mittelwert. Die Inform dauert noch bis Sonntag.