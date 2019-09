Als 1939 in Oberschützen das damals sogenannte „Anschlussdenkmal“ errichtet wurde, war das Burgenland bereits geteilt. Auch die meisten burgenländischen Namen waren da schon vertrieben. Für diese Vertreibung ware vor allem Tobias Portschy verantwortlich, der dafür nach dem Krieg verurteilt und eingesperrt wurde.

ORF

Der Südburgenländer Alois Brunner musste sich seiner Verantwortung nicht stellen: Brunner war verantwortwortlich für den Massenmord an 130.000 Juden. Die rechte Hand Adolf Eichmanns floh allerdings nach Syrien – in Abwesenheit wird er verurteilt, gefasst wurde er nie.

Begeisterung schnell verflogen

Die ersten Todesnachrichten von der Front zerstörten schnell die Euphorie für das NS-Regime: „Wenn solche Nachrichten gekommen sind, die hat dann meistens der Bürgermeister überbracht, dann das war ein Lauffeuer im Dorf. Dann ist ein Requiem gehalten worden, eine Messe, dann sind die Angehörigen zum Friedhof gegangen mit den Leuten. Das war dann furchtbar, das war nur eine Weinerei am Friedhof“, erzählte die Zeitzeugin Anna Händler.

ORF

Im Mai 1944 wurde dann Eisenstadt getroffen. „Das waren große Erschütterungen. Es war arg. Die Wege, die Pfarrgasse, wo unser Bus wäre weggefahren, das war alles ein Trümmerhaufen. Wir haben nicht gewusst, wohin. Die größeren Buben von der Schule, die haben mit Wasserkübeln bei den Aufräumungsarbeiten helfen müssen“, so Anna Händler.

Burgenländisches Landesarchiv

Viele Massaker zum Kriegsende

Der sogenannte „Südostwall“ sollte die Rote Armee aufhalten. Der Graben wurde von schätzungsweise 30.000 Zwangsarbeitern, aber auch von Einheimischen geschaufelt werden sollen. An wenigen Stellen ist der Graben noch sichtbar, etwa in Schützen am Gebirge. Gebaut wurde immer nach dem gleichen Muster, wobei es dabei zu Massenmorden gekommen ist. Bekanntestes Beispiel ist Rechnitz: Der Kreuzstadl bleibt als Symbol für den Mord an 180 ungarischen Juden. Die Suche nach ihren Überresten dauert bis heute an.

ORF

Die Liste der Massaker im Burgenland in den letzten Kriegstagen ist lang: In Sankt Margarethen etwa wurden am Karfreitag 1945 19 ungarische Juden erschossen. Die sowjetischen Truppen überschritten schlussendlich am 29.März bei Klostermarienberg (Bezirk Oberpullendorf) die Grenze.