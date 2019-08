Chronik

Esterhazy beendet Gespräche mit Yachtklub

In der Auseinandersetzung zwischen dem Yachtclub Breitenbrunn und dem Grundeigentümer Esterhazybetriebe scheinen alle außergerichtlichen Lösungsversuche gescheitert zu sein. Die Esterhazy Betriebe teilten in einem offenen Brief am Montag mit, dass keine Vertrauensbasis mehr herrsche und die Gespräche mit dem Yachtclub beendet sein.