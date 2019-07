Die Kandidatenliste für die Nationalratswahl wurde vom ÖVP-Landesparteivorstand laut Landesparteiobmann Thomas Steiner einstimmig beschlossen. „Auf der Landesliste wird Gaby Schwarz die Erstgereihte sein, dann folgt ihr Niki Berlakovich. Auf dritter Stelle folgt Karin Kirisits, eine Bürgermeisterin aus dem Südburgenland (Anm.: in Hackerberg), die in ihrer Gemeinde hervorragende Arbeit macht“, so Steiner.

ORF/Schinkovits

ÖVP-Nationalrat Christoph Zarits ist auf der Landesliste als Nummer vier gereiht und Spitzenkandidat im Regionalwahlkreis Nord. Nummer eins im Regionalwahlkreis Süd ist wieder Nikolaus Berlakovich. Die Reihung der Kandidaten auf der Bundesliste wurde noch nicht beschlossen. Die Landes-ÖVP will sich laut Landesgeschäftsführer Christoph Wolf den Nationalratswahlkampf maximal 50.000 Euro kosten lassen. Im Wahlkampf würden laut Wolf Sachthemen im Vordergrund stehen.

„Türkise Tour“ durch alle Gemeinden

„Wir sind und werden mit den Menschen in Kontakt sein und durch das ganze Land fahren. In dieser ‚türkisen Tour‘ gemeinsam mit Thomas Steiner sind alle Kandidaten mit dabei. Wir fahren in alle Gemeinden des Burgenlandes. Mittlerweile haben wir 45 Gemeinden besucht, 20 weitere Gemeinden haben wir in dieser und in der nächsten Woche noch vor zu besuchen“, so Wolf.

Beschlossen hat der Parteivorstand auch die Regelung zum Vorzugsstimmenwahlkampf. Damit ist für Steiner festgelegt, dass jener Kandidat ins Parlament einzieht, der die meisten Vorzugsstimmen erhält.