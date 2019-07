Vor kurzem ist die Aktion zu Ende gegangen. Eingereicht haben 30 private und 37 gewerbliche Beherbergungsbetriebe. Projekte im Wert von rund zweieinhalb Millionen Euro wurden als förderfähig beurteilt. Rund 950.000 Euro an Fördergeld wurde schließlich an die Betriebe ausbezahlt. Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ) erhofft sich dadurch einen weiteren Qualitätsschub bei den burgenländischen Zimmervermietern, hieß es.

Denn Qualität sei so wichtig wie nie und ausschlaggebend für den touristischen Erfolg, so Petschnig weiter. Durch die Zuschüsse konnten viele Projekte umgesetzt werden. Durch die Investitionen in die Infrastruktur der Betriebe gäbe es positive Auswirkungen auf die Buchungslage, so die Rückmeldung der Hoteliers.