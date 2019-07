Wirtschaft

Tourismus-Zahlen: Kräftiges Plus im Juni

Der burgenländische Tourismus hat im Juni ein Plus bei den Gästeankünften und bei den Nächtigungen beschert. Laut Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ), konnten in einem Juni noch nie so viele Gäste im Burgenland begrüßt werden.