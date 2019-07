Der Verdächtige gebe zu, Briefe mit Substanzen an mehrere Unternehmen versendet zu haben, so die Polizei – mehr dazu in Giftpost: Verdächtiger ausgeforscht. Der 39-Jährige gab an, dass die in den Briefen enthaltenen Substanzen einen Wert verkörpert hätten. Mit diesem habe er Rechnungen begleichen wollen und dazu den Schreiben auch Anleitungen beigelegt, wie die Substanzen zu verwerten seien.

Die Ermittlungen sind laut Polizei derzeit noch nicht abgeschlossen: Ausständig ist noch die Auswertung der verschickten Substanzen. „Das gilt es jetzt genau zu analysieren – auch um festzustellen, ob die Substanzen tatsächlich einen Wert darstellen. Das ist dann auch für die Beurteilung des Falles von entscheidender Bedeutung“, so Helmut Marban, Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland. Auch die Frage, ob noch weitere Briefe verschickt wurden, muss noch geklärt werden. Zur allgemeinen Bedrohungslage sagt Marban, dass diese „vom Tisch“ sei.