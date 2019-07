Chronik

Giftpost: Verdächtiger ausgeforscht

Nachdem mehrere Briefsendungen mit einer ätzenden Flüssigkeit in den vergangenen Wochen an einige Unternehmen in Wien, Oberösterreich und im Burgenland ergangen sind, hat das Landeskriminalamt Burgenland nun einen Verdächtigen ausgeforscht. Es soll sich um einen Burgenländer handeln.