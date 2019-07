Ein Entzünden durch eine offene Flamme oder Zigarettenreste konnten als Brandursache ausgeschlossen werden. Laut Polizei dürfte sich der Schaden im hohen sechsstelligen Bereich bewegen.

Der Dachstuhl des Hauses wurde bei dem Brand, bei dem sieben Feuerwehren im Einsatz standen, völlig zerstört. Das Ober-und Erdgeschoß wurden laut Polizei „sehr stark in Mitleidenschaft gezogen“. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, sieben Feuerwehren waren im Einsatz – mehr dazu in Einfamilienhaus in Kukmirn in Flammen.