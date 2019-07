Chronik

Einfamilienhaus in Kukmirn in Flammen

In Kukmirn (Bezirk Güssing) hat es in den Sonntagmorgenstunden einen Großeinsatz für sieben Feuerwehren gegeben. Ein Einfamilienhaus stand in Flammen und wurde nahezu vollständig zerstört. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Vormittag an.