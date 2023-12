Am 14. August 2021 wurde mit einem großen Festakt die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Burgenland“ auf Burg Schlaining eröffnet. Die Ausstellung lief bis 11. November 2023 und lockte mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher an.

Vom „Haus der Geschichte“ bis zum Burgmuseum

Es seien so viele Leute wie noch nie zu einer Landesausstellung gekommen. „Über 100.000 haben die Ausstellung besucht, mehr als 50.000, haben die Burg besucht, um zum Beispiel an Konferenzen teilzunehmen oder einfach so durch die Burg zu gehen. Das ist schon ein toller Erfolg für das Burgenland und das motiviert für die Zukunft“, so Burgkoordinator Norbert Darabos.

Die Ausstellungsräume sind mittlerweile leergeräumt, im ältesten Teil der Burg wird schon wieder gearbeitet, denn es gibt große Pläne. "Hier sollen das „Haus der Geschichte Burgenland", ein Friedensmuseum und ein Burgmuseum entstehen, weil viele Menschen gesagt haben, sie wollen noch mehr von der Burg sehen, außerdem wird es eine Sonderausstellung geben, die jedes Jahr wechseln wird“, so Darabos.

Neue Ausstellungen auf Burg Schlaining

„Fühle mich als Schlaininger“

Nach seiner politischen Karriere hat Norbert Darabos ein neues berufliches Zuhause gefunden. Er fühle sich schon fast als Schlaininger, weil er auch viel Unterstützung in Schlaining erfahren habe. „Es ist gelungen, mit Hilfe des Landes etwas aufzubauen, das über die Burg hinaus wirken wird. In meiner Zeit in der Politik hatte ich immer sehr negativen Stress, hier ist es ein positiver Stress. Ich freue mich, dass ich diese vier Projekte jetzt auch noch verwirklichen darf, weil es wichtig für die Region und das gesamte Südburgenland ist“, sagte Darabos.