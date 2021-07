Güssing: 30 Jahre nach den Rittern

Güssing im Jahr 1990: Auf der Festwiese klirrten die Schwerter, die Ritterspiele lockten tausende Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Hoch oben auf der Burg Güssing fand damals zeitgleich die Landesausstellung „Die Ritter“ statt. Diese Zeitreise ins Mittelalter zog mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher an. Für das Rahmenprogramm waren die örtlichen Vereine maßgeblich verantwortlich.

Die Organisation der Ritterspiele lag in den Händen des Gastwirtes Peter Stelzmayer. Vieles in seinem Wirtshaus erinnert heute noch an dieses Spektakel. „Die Aufbruchstimmung war gigantisch. Wir sind zu einer Gruppe aus Deutschland gekommen, die hier ein besonderes Spektakel aufgeführt haben, wo wir in vier Tagen rund 7.000 Besucher auf der Festwiese hatten. Diese Ritterspiele haben auch enorm zur Werbung für die Ausstellung auf der Burg beigetragen“, so Stelzmayer.

Im Zuge der damaligen Landesausstellung wurde auch das mittelalterliche Stadtfest von Güssing aus der Taufe gehoben. Die Besucher kamen von nah und fern. „Es war so eine Euphorie. Die ganze Bevölkerung hat damals mitgemacht. Wir hatten auch eine Tanzgruppe, die zu Beginn an die 50 Mitglieder hatte. Sie lebt auch heute noch, aber das sind jetzt nicht mehr junge Mädchen, sondern etwas ältere. Wir wurden auch immer wieder gefragt, warum wir das Mittelalterfest nicht mehr machen. Aber auch die Ritter sind eben alt und müde geworden und so ist es jetzt schwierig geworden die Leute wieder zu motivieren“, sagte der ehemalige Tourismusobmann von Güssing, Walter Krtschal.

Mittelalter-Revival für Jubiläumsfeste?

„Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man die Leute hier wieder begeistern kann“, so Peter Stelzmayer. Man müsse sich in der modernen Welt mit dem Mittelalter im Tourismus positionieren – es müssten aber alle zusammenhelfen und das Zauberwort sei einfach „gemeinsam“, so Stelzmayer.

In den kommenden Jahren stehen in Güssing nämlich wieder größere Feierlichkeiten an. 2023 feiert man 50 Jahre Stadterhebung und ein Jahr später „500 Jahre Batthyany in Güssing“. Man stehe nun einige Zeit vor diesen Jubiläen und werde die Zeit bis dahin nutzen, um Brainstorming zu betreiben, was man machen könnte, so Bürgermeister Vinzenz Knor (SPÖ). 50 Jahre Stadterhebung sei das goldene Stadterhebungsjubiläum und dazu werde man ein glänzendes Fest veranstalten, so Knor. Ob Güssing anlässlich dieser Jubiläen wohl wieder ins Mittelalter schlüpfen wird, ist derzeit also noch offen.