„Die große Burgenland Tour“: Tag fünf

Vom Hochzeiteberg, wie viele den Hannersberg nennen, geht es entlang von Weinstöckln die ersten Kilometer am Kamm des Hannersberg entlang. Von hier oben hat man einen hervorragenden Blick auf Badersdorf.

Die Etappe führt dann weiter durch ein Waldstück, vorbei an der idyllisch gelegenen Perlmühle und Schandorfer Hügelgräbern. Die Mittagsrast wird dann am Badesee Burg eingelegt. Neunzehn Kilometer wird die Runde in etwa lang sein, insgesamt werden für die Route fünf Stunden Gehzeit einplant.

