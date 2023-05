Als Miles Davis Bruji zum ersten Mal hörte

Josko Vlasich war Frontman der burgenländisch-kroatischen Band Bruji. Bruji bedeutet auf Kroatisch es brummt. Die Band hat in den 1980er- und 1990er-Jahren das Selbstbewusstsein der Burgenlandkroatinnen und -kroaten enorm gestärkt und deren Identität ein Stück weit neu definiert.

ORF

Jenseits der Tamburica

„Ich glaube, dass Musik prinzipiell identitätsstiftend ist und wir haben uns gedacht, dass es wichtig ist, dass die Burgenlandkroaten ihre Wünsche und Rechte irgendwie realisieren können. Es war eine neue Situation für die Burgenlandkroaten, jenseits der Tamburica. Ich denke, dass das dann ganz gut gelungen ist, sogar bis in Ö3 in die Hitparade zu stoßen“, so Vlasich.

Das war im Jahr 1989. Bruji schafften es mit dem Lied „Sviraj brate, Tambure“ (Spiel mir auf der Tambure, Bruder) auf Platz sechs in der Hitparade. Sogar der amerikanische Jazz-Musiker Miles Davis wurde auf die burgenländisch-kroatische Rockband aufmerksam.

Menschen mit Geschichte Joschko Vlasich über Bruji und den „Krowodn-Rock“

Sendungshinweis "Menschen mit Geschichte(n), 1.5.2023, ORF2

„Das war eine Situation, da ist Miles Davis in der Wiener Stadthalle aufgetreten und da hat er während der Fahrt zum Auftritt auf Ö3 unsere Platte gehört. Da hat er gesagt, dass er diese Platte haben möchte. Und da die Platte am Abend nicht zu besorgen war, hat Ö3 ihm die Platte gegeben. Am nächsten Tag haben sie mich angerufen und gesagt, dass Miles Davis die Platte hat und wir eine neue vorbeibringen sollen“, so Vlasich.